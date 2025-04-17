В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов

Многие потребители стремятся к шоколаду без пальмового масла, но его наличие в составе – сложный вопрос, не зависящий от цены. Развенчание мифов:

Миф 1: Дешевый шоколад = пальмовое масло. Хотя пальмовое масло часто используется в бюджетном сегменте для удешевления, некоторые производители бюджетного шоколада обходятся без него.