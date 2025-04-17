Теперь все передавать заново: с 18 апреля правила передачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрят полностью
- 12:06 17 апреля
- Служба новостей
С 2025 года в России вступили в силу обновленные стандарты поверки водосчетчиков, призванные сделать эту процедуру более удобной и доступной для населения. Теперь владельцам приборов учета воды не нужно тратить время и деньги на демонтаж и транспортировку счетчика в лабораторию.
Что изменилось в процессе поверки?
Ранее поверка счетчика воды была достаточно хлопотным делом. Необходимо было вызвать специалиста для снятия прибора, отвезти его в лабораторию для проверки, а затем снова устанавливать. Это не только занимало много времени, но и создавало риск повреждения счетчика, а также требовало дополнительных расходов на услуги сантехника и транспортировку.
Новые правила значительно упрощают процесс. Теперь поверка проводится на дому у потребителя. Специалист приезжает по вызову и проводит проверку счетчика на месте, без его демонтажа. По результатам проверки выдается официальное заключение. Такой подход экономит время, исключает риск повреждения прибора и снижает финансовые затраты для владельцев.
Преимущества нового подхода:
- Скорость: Поверка проводится на дому и занимает минимум времени.
- Безопасность: Отсутствует риск повреждения счетчика при демонтаже и транспортировке.
- Экономия: Не нужно оплачивать услуги сантехника и транспортировку прибора.
- Удобство: Процедура проводится в комфортных домашних условиях.
Важность своевременной поверки:
Несвоевременная поверка счетчика может привести к неприятным последствиям. В этом случае плата за воду будет начисляться по нормативу, который обычно превышает фактическое потребление. Важно помнить, что срок поверки составляет 6 лет и отсчитывается с даты производства счетчика, указанной в его техническом паспорте, а не с момента установки.
Как узнать дату следующей поверки:
Существует несколько способов узнать дату следующей поверки счетчика:
- Проверить технический паспорт прибора.
- Войти в личный кабинет на сайте поставщика коммунальных услуг или управляющей компании.
- Ознакомиться с уведомлениями, которые могут быть отправлены по почте, SMS или электронной почте.
- Воспользоваться федеральной базой данных "Аршин" через портал Госуслуг.
Вывод:
Новые правила поверки водосчетчиков значительно упрощают и ускоряют этот процесс. Чтобы избежать проблем и переплат, важно своевременно проверять дату следующей поверки и обращаться только к сертифицированным специалистам. Это поможет избежать ненужных затрат и поддерживать корректный учет потребления воды, пишет news-komi.ru.
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