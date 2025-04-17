Теперь все передавать заново: с 18 апреля правила передачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрят полностью

Фото из архива "Про Города"

С 2025 года в России вступили в силу обновленные стандарты поверки водосчетчиков, призванные сделать эту процедуру более удобной и доступной для населения. Теперь владельцам приборов учета воды не нужно тратить время и деньги на демонтаж и транспортировку счетчика в лабораторию. Что изменилось в процессе поверки?

Ранее поверка счетчика воды была достаточно хлопотным делом. Необходимо было вызвать специалиста для снятия прибора, отвезти его в лабораторию для проверки, а затем снова устанавливать. Это не только занимало много времени, но и создавало риск повреждения счетчика, а также требовало дополнительных расходов на услуги сантехника и транспортировку.

Новые правила значительно упрощают процесс. Теперь поверка проводится на дому у потребителя. Специалист приезжает по вызову и проводит проверку счетчика на месте, без его демонтажа. По результатам проверки выдается официальное заключение. Такой подход экономит время, исключает риск повреждения прибора и снижает финансовые затраты для владельцев.