Проверенный способ выгнать муравьев и тлю с участка: понадобится 25 рублей и 5 минут - настоящая находка

Муравьи и тля находятся в симбиотических отношениях: муравьи защищают тлю и питаются ее выделениями, а также переносят тлю на здоровые растения. Поэтому, чтобы эффективно избавиться от тли, необходимо сначала уничтожить муравьев.

Борьба с тлей начинается с уничтожения муравьев: простой и безопасный метод от агронома Людмилы Шубиной

Борная кислота, доступная в любой аптеке, является безопасным средством для почвы, животных и людей, но смертельным для муравьев, так как нарушает их нервную систему.

Рецепт приманки:

100 г варенья (можно использовать старое)

1 чайная ложка борной кислоты

Тщательно перемешайте ингредиенты и разложите приманку в небольшие емкости возле муравейников и на муравьиных тропах. Муравьи отнесут приманку в колонию, что приведет к ее уничтожению.

Преимущества метода:

Экологичность.

Отсутствие агрессивных химикатов.

Экономичность и простота.

Этот метод позволяет избавиться от муравьев и защитить ваш сад от тли на долгое время, не нанося вреда окружающей среде, пишет ngzt.ru.

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