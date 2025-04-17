Проверенный способ выгнать муравьев и тлю с участка: понадобится 25 рублей и 5 минут - настоящая находка
- 11:00 17 апреля
- Служба новостей
Борьба с тлей начинается с уничтожения муравьев: простой и безопасный метод от агронома Людмилы Шубиной
Муравьи и тля находятся в симбиотических отношениях: муравьи защищают тлю и питаются ее выделениями, а также переносят тлю на здоровые растения. Поэтому, чтобы эффективно избавиться от тли, необходимо сначала уничтожить муравьев.
Эффективное и безопасное средство – борная кислота.
Борная кислота, доступная в любой аптеке, является безопасным средством для почвы, животных и людей, но смертельным для муравьев, так как нарушает их нервную систему.
Рецепт приманки:
- 100 г варенья (можно использовать старое)
- 1 чайная ложка борной кислоты
Тщательно перемешайте ингредиенты и разложите приманку в небольшие емкости возле муравейников и на муравьиных тропах. Муравьи отнесут приманку в колонию, что приведет к ее уничтожению.
Преимущества метода:
- Экологичность.
- Отсутствие агрессивных химикатов.
- Экономичность и простота.
Этот метод позволяет избавиться от муравьев и защитить ваш сад от тли на долгое время, не нанося вреда окружающей среде, пишет ngzt.ru.
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