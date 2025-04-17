Кроты не выносят этот запах: проверенный способ очистить сад гуманным способом

Кроты, эти маленькие труженики под землей, роют свои тоннели, оставляя после себя кучки земли на газонах и клумбах. Уничтожать их нельзя, да и не нужно – они безобидны, просто выбрали неподходящее место для жилья.

К счастью, есть гуманный способ заставить их переехать – с помощью обычного прокисшего йогурта.