Кроты не выносят этот запах: проверенный способ очистить сад гуманным способом
- 11:06 17 апреля
- Служба новостей
Кроты, эти маленькие труженики под землей, роют свои тоннели, оставляя после себя кучки земли на газонах и клумбах. Уничтожать их нельзя, да и не нужно – они безобидны, просто выбрали неподходящее место для жилья.
К счастью, есть гуманный способ заставить их переехать – с помощью обычного прокисшего йогурта.
У кротов невероятно чувствительное обоняние. Они чуют червей на глубине, а вот запах кислого молока переносят плохо. Для нас это просто испорченный продукт, а для них – отвратительная вонь.
Чтобы прогнать кротов с помощью йогурта, выполните следующее:
- Найдите свежий кротовий холмик.
- Аккуратно откройте ход.
- Влейте в него 2–3 ложки прокисшего йогурта или простокваши.
- Закопайте ход, чтобы запах распространился по тоннелям.
- Повторите процедуру в нескольких местах.
- Через пару дней проверьте, появились ли новые холмики. Если нет – кроты ушли.
Если йогурта под рукой нет, можно использовать другие средства:
- Мелко нарезанный чеснок.
- Ветошь, смоченную в уксусе.
- Отвары полыни или крапивы (они еще и полезны для почвы).
Главное – не переборщить и не залить тоннель полностью, иначе можно навредить животному. Ваша цель – сделать место неприятным для жизни, чтобы крот сам захотел уйти.
Не забывайте, что кроты приносят пользу, избавляя участок от личинок и вредителей. Кроме того, они рыхлят почву, улучшая ее структуру.
Поэтому, прогоняйте кротов гуманно – йогуртом, чесноком или травами, пишет ngzt.ru.
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