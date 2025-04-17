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Кроты не выносят этот запах: проверенный способ очистить сад гуманным способом

Кроты не выносят этот запах: проверенный способ очистить сад гуманным способомФото из архива "Про Города"

Кроты, эти маленькие труженики под землей, роют свои тоннели, оставляя после себя кучки земли на газонах и клумбах. Уничтожать их нельзя, да и не нужно – они безобидны, просто выбрали неподходящее место для жилья.

К счастью, есть гуманный способ заставить их переехать – с помощью обычного прокисшего йогурта.

У кротов невероятно чувствительное обоняние. Они чуют червей на глубине, а вот запах кислого молока переносят плохо. Для нас это просто испорченный продукт, а для них – отвратительная вонь.

Чтобы прогнать кротов с помощью йогурта, выполните следующее:

  1. Найдите свежий кротовий холмик.
  2. Аккуратно откройте ход.
  3. Влейте в него 2–3 ложки прокисшего йогурта или простокваши.
  4. Закопайте ход, чтобы запах распространился по тоннелям.
  5. Повторите процедуру в нескольких местах.
  6. Через пару дней проверьте, появились ли новые холмики. Если нет – кроты ушли.

Если йогурта под рукой нет, можно использовать другие средства:

  • Мелко нарезанный чеснок.
  • Ветошь, смоченную в уксусе.
  • Отвары полыни или крапивы (они еще и полезны для почвы).

Главное – не переборщить и не залить тоннель полностью, иначе можно навредить животному. Ваша цель – сделать место неприятным для жизни, чтобы крот сам захотел уйти.

Не забывайте, что кроты приносят пользу, избавляя участок от личинок и вредителей. Кроме того, они рыхлят почву, улучшая ее структуру.

Поэтому, прогоняйте кротов гуманно – йогуртом, чесноком или травами, пишет ngzt.ru.

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