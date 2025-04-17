Подкормите лилию весной — она расцветет пышной и не будет болеть: секрет от опытных дачников

Весна – время пробуждения лилий, этих величественных цветов, чья красота и аромат делают сад поистине волшебным. Чтобы добиться пышного цветения, важно уделить особое внимание уходу за ними после зимы. Лилии, истощенные зимним сном, нуждаются в подкормке для активного роста листвы и формирования крепких цветоносов. Без достаточного питания они не смогут раскрыть весь свой потенциал. Регулярное внесение удобрений – залог обильного и ароматного цветения.

Отличным выбором для весенней подкормки станет аммиачная селитра, богатая азотом, стимулирующим рост. Для приготовления раствора растворите столовую ложку гранул в небольшом количестве теплой воды, а затем доведите объем до 10 литров. Обязательно полейте почву перед подкормкой, чтобы питательные вещества лучше усвоились, а корни остались невредимыми.