Подкормите лилию весной — она расцветет пышной и не будет болеть: секрет от опытных дачников
- 22:17 17 апреля
- Дмитрий Перцев
Весна – время пробуждения лилий, этих величественных цветов, чья красота и аромат делают сад поистине волшебным. Чтобы добиться пышного цветения, важно уделить особое внимание уходу за ними после зимы.
Лилии, истощенные зимним сном, нуждаются в подкормке для активного роста листвы и формирования крепких цветоносов. Без достаточного питания они не смогут раскрыть весь свой потенциал. Регулярное внесение удобрений – залог обильного и ароматного цветения.
Отличным выбором для весенней подкормки станет аммиачная селитра, богатая азотом, стимулирующим рост. Для приготовления раствора растворите столовую ложку гранул в небольшом количестве теплой воды, а затем доведите объем до 10 литров. Обязательно полейте почву перед подкормкой, чтобы питательные вещества лучше усвоились, а корни остались невредимыми.
В качестве альтернативы можно использовать комплекс «Агрикола Аква Фантазия» в сочетании с карбамидом (по столовой ложке каждого на ведро воды). После полива слегка присыпьте почву золой (один стакан на квадратный метр), чтобы обогатить ее и снизить кислотность.
Не забудьте о защите от вредителей! С наступлением тепла активизируются тля, клещи и личинки жуков. До появления бутонов обработайте лилии суспензией коллоидной серы (40 г на 10 л воды). Это безопасное и эффективное средство для профилактики болезней и защиты от паразитов.
Правильно подобранные подкормки и своевременная защита от вредителей превратят ваши клумбы в цветущий рай. И когда лилии распустят свои роскошные лепестки, вы поймете, что все усилия были не напрасны, пишет progorod33.ru.
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