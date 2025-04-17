Никакой осины или картофельной кожуры — простой и действенный способ прочистки дымохода, сажа вылетит со свистом

Для эффективного отопления печь должна хорошо обогревать, но важно следить за дымоходом и регулярно очищать его от осевшей сажи.

Один из самых простых и эффективных способов очистки, не требующий специальных средств, – использование воды. Для этого потребуется ведро воды и немного терпения. Хотя потребуется подняться на крышу, этот метод основан на чистой физике.