Никакой осины или картофельной кожуры — простой и действенный способ прочистки дымохода, сажа вылетит со свистом
- 21:01 17 апреля
- Дмитрий Перцев
Для эффективного отопления печь должна хорошо обогревать, но важно следить за дымоходом и регулярно очищать его от осевшей сажи.
Один из самых простых и эффективных способов очистки, не требующий специальных средств, – использование воды. Для этого потребуется ведро воды и немного терпения. Хотя потребуется подняться на крышу, этот метод основан на чистой физике.
Необходимо залить воду в трубу, пока она не достигнет топки, а затем развести огонь, доливая воду небольшими порциями.
После того как дрова прогорят, вылейте в трубу ведро воды. Это создаст эффект бани, распаривая дымоход, что облегчит отслоение сажи от стенок и её попадание в топку.
Хотя существуют и другие методы, такие как использование картофельных очисток, соли или протопка осиной, вода – отличный вариант для достижения действительно хорошего результата, особенно если другие средства недоступны.
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