Почему никогда нельзя оставлять открытой крышку унитаза. Запомните раз и навсегда

Крышка унитаза, хотя и кажется незначительной деталью, играет важную роль в поддержании гигиены и комфорта в доме. Изначально предназначенная для борьбы с неприятными запахами, она выполняет и другие, не менее важные функции.

Неприятный запах, исходящий из открытого унитаза, может быстро распространиться по всей ванной комнате и даже проникнуть в другие помещения. Однако это лишь один из минусов открытой крышки.