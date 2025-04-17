Яд в красивом фантике: эксперты Роскачества назвали конфеты, которые ни в коем случае нельзя брать на Пасху

В преддверии праздников, когда хочется порадовать детей сладостями, важно помнить, что не все конфеты одинаково полезны. Роскачество провело исследование популярных конфетных наборов, и результаты заставляют задуматься о составе этих лакомств.

Несмотря на то, что в конфетах не было обнаружено опасных бактерий, их состав может быть не таким безобидным, как кажется на первый взгляд. Консерванты, искусственные красители и пальмовое масло – вот лишь некоторые из компонентов, которые могут негативно повлиять на здоровье ребенка.