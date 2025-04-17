Назвали самую полезную для человека рыбу — ешьте два раза в неделю. Вкусная, а еще богата селеном и фосфором
- 17:01 17 апреля
- Дмитрий Перцев
При выборе между морскими и речными видами рыб многие отдают предпочтение первым. Однако, решающим фактором является среда обитания рыбы: выловлена ли она в естественных условиях или выращена на ферме.
Рыба обладает множеством полезных свойств благодаря высокому содержанию витаминов, легкоусвояемого протеина и полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6). Она также богата минералами, такими как кальций, йод, цинк, селен, железо и фосфор, что делает её ценным продуктом для здоровья суставов, когнитивных функций и организма в целом. Употребление рыбы способствует замедлению процессов старения клеток, улучшению репродуктивной системы и снижению уровня холестерина.
Морская рыба отличается высоким содержанием жирных кислот, в то время как речная рыба выделяется повышенным содержанием белка и железа. Следует учитывать, что многократная заморозка морской рыбы при транспортировке может отрицательно сказаться на её питательной ценности. С другой стороны, речная рыба подвержена риску загрязнения водоемов, в то время как морскую рыбу чаще вылавливают в глубоководных, экологически чистых районах.
Рыба, выращенная на фермах, зачастую содержит стимуляторы роста, искусственные красители, антибиотики и гормоны. К этой категории относятся осетровые породы, многие виды лососевых, форель, карп, тиляпия и другие. Вылов сибаса в естественной среде запрещен, а большинство морепродуктов, таких как мидии и креветки, также часто выращиваются искусственно.
Эксперты в области питания рекомендуют выбирать рыбу, выросшую в естественных условиях. Особое внимание следует обратить на следующие виды:
- Дальневосточный лосось (например, горбуша и кижуч) – богатый источник антиоксиданта астаксантина и омега-жиров.
- Треска – диетический продукт, особенно ценна печень, из которой получают рыбий жир.
- Минтай – отличается высоким содержанием йода и белка.
- Сайра, сельдь и скумбрия – важные источники омега-3 жирных кислот и селена.
- Камбала – превосходит лосося по содержанию омега-3, рекомендована в период восстановления после болезней.
Также полезны хек, путасу, навага, терпуг, мойва и сардины. Среди речной рыбы наиболее ценными считаются щука и окунь. Из морепродуктов предпочтение следует отдать кальмарам, поскольку их пока не разводят искусственно. Важно избегать продуктов, подвергшихся химической обработке.
Признаками дикой рыбы часто являются крупные плавники и неравномерный цвет мяса. Однако следует быть осторожным, поскольку её могут подвергать химической обработке, накачивать водой или красителями, а также многократно замораживать. При выборе рыбы важно учитывать её происхождение и условия выращивания, чтобы получить максимальную пользу для здоровья, пишет ngzt.ru.
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