Назвали самую полезную для человека рыбу — ешьте два раза в неделю. Вкусная, а еще богата селеном и фосфором

Фото из архива "Про Города"

При выборе между морскими и речными видами рыб многие отдают предпочтение первым. Однако, решающим фактором является среда обитания рыбы: выловлена ли она в естественных условиях или выращена на ферме. Рыба обладает множеством полезных свойств благодаря высокому содержанию витаминов, легкоусвояемого протеина и полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6). Она также богата минералами, такими как кальций, йод, цинк, селен, железо и фосфор, что делает её ценным продуктом для здоровья суставов, когнитивных функций и организма в целом. Употребление рыбы способствует замедлению процессов старения клеток, улучшению репродуктивной системы и снижению уровня холестерина.

Морская рыба отличается высоким содержанием жирных кислот, в то время как речная рыба выделяется повышенным содержанием белка и железа. Следует учитывать, что многократная заморозка морской рыбы при транспортировке может отрицательно сказаться на её питательной ценности. С другой стороны, речная рыба подвержена риску загрязнения водоемов, в то время как морскую рыбу чаще вылавливают в глубоководных, экологически чистых районах.