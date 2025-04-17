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Это масло берите по 4 бутылки: в Роскачестве назвали лучшие марки подсолнечного масла

Это масло берите по 4 бутылки: в Роскачестве назвали лучшие марки подсолнечного маслаСоздано в Шедевруме

В 2024 году Роскачество провело масштабное исследование подсолнечного масла, охватив 21 популярную марку, чтобы оценить качество и безопасность продукции. Эксперты проанализировали образцы по 44 строгим критериям, что сделало это исследование одним из самых крупных за последние годы. В нем участвовали как известные федеральные производители, так и региональные компании. Результаты оказались впечатляющими: 19 из 21 бренда получили престижный российский Знак качества, что свидетельствует о высоком уровне продукции на рынке.

Российский Знак качества – это гарантия соответствия строгим государственным стандартам и знак доверия потребителей. В список лучших вошли марки подсолнечного масла: «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка», «Аннинское», «Урожайное», «Щедрое лето», «Корона изобилия», «ВкусВилл», «Светлица», Spar, «Щедрый год», «Красная цена», Mr.Ricco, «Миладора», Ideal, «Благо», «Золотая семечка», «Олейна» и «Слобода». Эти бренды прошли тщательную проверку и подтвердили свою безопасность и высокое качество.

Особое внимание в исследовании уделялось параметрам, критически важным для безопасности подсолнечного масла:

  • Глицидиловые эфиры: Вещества, образующиеся в процессе рафинации масла и представляющие потенциальную опасность. Большинство протестированных образцов соответствовали нормам, но в масле «Затея» было зафиксировано небольшое превышение допустимого уровня, что указывает на необходимость контроля технологического процесса.
  • Трансжиры: Важный показатель для тех, кто заботится о здоровом питании. Во всех образцах содержание трансжиров не превышало 1%, что считается безопасным и свидетельствует о контроле этого параметра производителями.
  • Бенз(а)пирен: Канцероген, который может появиться в масле при неправильном хранении или обработке. Уровень бенз(а)пирена во всех образцах был в пределах нормы, что подтверждает соблюдение требований безопасности на всех этапах производства и хранения.

Результаты исследования Роскачества помогают потребителям сделать осознанный выбор в пользу качественного и безопасного подсолнечного масла. Российский Знак качества – надежная гарантия соответствия продукции высоким стандартам. Список брендов, успешно прошедших проверку, поможет вам обеспечить здоровье и благополучие вашей семьи.

Несмотря на положительные результаты, даже незначительные отклонения от нормы, как в случае с маслом «Затея», подчеркивают важность постоянного контроля качества со стороны регулирующих органов для поддержания высокого уровня безопасности пищевых продуктов. Рекомендации Роскачества – это гарантия безопасности и качества приобретаемой продукции, пишет progoroduhta.ru.

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