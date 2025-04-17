Это масло берите по 4 бутылки: в Роскачестве назвали лучшие марки подсолнечного масла

В 2024 году Роскачество провело масштабное исследование подсолнечного масла, охватив 21 популярную марку, чтобы оценить качество и безопасность продукции. Эксперты проанализировали образцы по 44 строгим критериям, что сделало это исследование одним из самых крупных за последние годы. В нем участвовали как известные федеральные производители, так и региональные компании. Результаты оказались впечатляющими: 19 из 21 бренда получили престижный российский Знак качества, что свидетельствует о высоком уровне продукции на рынке.

Российский Знак качества – это гарантия соответствия строгим государственным стандартам и знак доверия потребителей. В список лучших вошли марки подсолнечного масла: «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка», «Аннинское», «Урожайное», «Щедрое лето», «Корона изобилия», «ВкусВилл», «Светлица», Spar, «Щедрый год», «Красная цена», Mr.Ricco, «Миладора», Ideal, «Благо», «Золотая семечка», «Олейна» и «Слобода». Эти бренды прошли тщательную проверку и подтвердили свою безопасность и высокое качество.