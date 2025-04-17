Этот дивный многолетник цветет все лето без остановки: все будут любоваться до холодов

Если вы мечтаете о ярком цветении клумбы в течение всего лета, рекомендуется посадить газанию. Это растение может радовать своими красивыми цветками с июня до первых заморозков. Цветки газании напоминают крупные полосатые ромашки и могут быть разных цветов, включая красный, желтый, белый и оранжевый. Листья газании зеленые, узкие и длинные.

Для успешного развития газании и обильного цветения ей требуется много солнечного света и тепла. Она также предпочитает плодородную почву и регулярный полив. Наилучшее время для посадки газании - весна или осень. Выберите солнечное место и подготовьте почву, добавив компост или перегной.