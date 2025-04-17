Три ложки на кучу — растают даже ветки и кости: быстрый компост без всяких хлопот — земля станет как мягкое облачко
- 08:15 17 апреля
- Дмитрий Перцев
Компост, ценное органическое удобрение, представляет собой перепревшую почву, насыщенную полезными микроорганизмами и минералами.
Как правило, компост создают в компостных ямах или ящиках, чтобы обеспечить оптимальные условия для разложения растительных остатков. Обычно процесс созревания занимает от двух до трех лет.
Ксения Давыдова, агроном из Тимирязевской академии, поделилась эффективным методом, позволяющим ускорить созревание компоста до одного года. Этот способ обеспечивает полное перегнивание даже твердых материалов, таких как ветки и кости.
Для ускорения процесса созревания компоста используется специальная смесь, состоящая из крахмала и мочевины. Эти компоненты смешиваются в равных пропорциях (1:1), и полученным порошком посыпают компост каждые две недели. На одну обработку достаточно трех столовых ложек смеси, после чего компост необходимо полить водой.
Мочевина способствует созданию оптимальной температуры для компостирования и помогает уничтожить болезнетворные бактерии. Крахмал, как полисахарид, легко усваивается почвой и растениями. Совместное действие этих двух веществ значительно ускоряет процесс компостирования.
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