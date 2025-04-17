Три ложки на кучу — растают даже ветки и кости: быстрый компост без всяких хлопот — земля станет как мягкое облачко

Фото из архива "Про Города"

Компост, ценное органическое удобрение, представляет собой перепревшую почву, насыщенную полезными микроорганизмами и минералами. Как правило, компост создают в компостных ямах или ящиках, чтобы обеспечить оптимальные условия для разложения растительных остатков. Обычно процесс созревания занимает от двух до трех лет.

Ксения Давыдова, агроном из Тимирязевской академии, поделилась эффективным методом, позволяющим ускорить созревание компоста до одного года. Этот способ обеспечивает полное перегнивание даже твердых материалов, таких как ветки и кости.