В ГАИ поставили точку в этом вопросе: в этом возрасте за руль уже не пустят — пенсионерам назвали действующие ограничения
- 03:07 17 апреля
- Дмитрий Перцев
Вопрос о водителях преклонного возраста и их праве на управление автомобилем становится все более актуальным в России. Несмотря на отсутствие законодательно закрепленного возрастного порога для лишения водительских прав, дискуссии о его необходимости не утихают.
В этой ситуации важен сбалансированный подход, учитывающий как богатый опыт возрастных водителей, так и неизбежные физиологические изменения, связанные со старением. С одной стороны, многолетний стаж вождения – это ценное преимущество. Опытные водители часто лучше ориентируются на дороге, прогнозируют опасные ситуации и водят более безопасно. Хотя их реакции могут быть не такими быстрыми, это компенсируется развитым чувством предвидения и осторожностью.
С другой стороны, возрастные изменения, такие как ухудшение зрения и слуха, замедление реакций и снижение координации, объективно увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Даже небольшое замедление реакции может стать критичным в чрезвычайной ситуации, приводя к серьезным последствиям. Статистика ДТП с участием пожилых водителей неоднозначна: некоторые исследования показывают, что они реже становятся виновниками аварий, но в критических ситуациях замедленная реакция может сыграть решающую роль.
В других странах применяются различные подходы к регулированию этого вопроса. В Саудовской Аравии, например, водительские права автоматически аннулируются по достижении 75 лет. Более гибкий подход используется в Турции, ОАЭ и на Филиппинах, где водители старшего возраста должны проходить обязательные медицинские осмотры с определенной периодичностью (от шести месяцев до года). Целью этих мер является объективная оценка способности человека безопасно управлять транспортным средством, включая проверку зрения, слуха, реакции и общего состояния здоровья.
В России действующее законодательство ориентировано на состояние здоровья водителя независимо от его возраста. При замене водительского удостоверения требуется медицинское освидетельствование, но его эффективность и достаточность вызывают сомнения. Возможно, существующие проверки не всегда адекватно выявляют возрастные изменения, которые могут негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
Российские медицинские учреждения обязаны сообщать в ГИБДД о пациентах с диагнозами, которые могут представлять угрозу безопасности на дороге. К таким заболеваниям относятся: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной системы, заболевания глаз, заболевания опорно-двигательного аппарата, психические заболевания и заболевания эндокринной системы. Наличие любого из этих заболеваний, а также других состояний, которые могут повлиять на способность управлять транспортным средством, может быть основанием для отказа в выдаче или аннулировании водительских прав.
Введение в России системы регулярных медицинских осмотров для водителей старшего возраста, возможно, с различной частотой в зависимости от результатов обследования, представляется более целесообразным, чем введение жестких возрастных ограничений. Такой подход позволит сбалансировать права опытных водителей и безопасность всех участников дорожного движения. Важным аспектом является разработка объективной и всесторонней системы оценки способности к безопасному управлению автомобилем, основанной не только на возрасте, но и на результатах медицинского обследования. Только такой подход позволит минимизировать риски и повысить безопасность на дорогах для всех, пишет портал Пруфы.
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