В ГАИ поставили точку в этом вопросе: в этом возрасте за руль уже не пустят — пенсионерам назвали действующие ограничения

Вопрос о водителях преклонного возраста и их праве на управление автомобилем становится все более актуальным в России. Несмотря на отсутствие законодательно закрепленного возрастного порога для лишения водительских прав, дискуссии о его необходимости не утихают. В этой ситуации важен сбалансированный подход, учитывающий как богатый опыт возрастных водителей, так и неизбежные физиологические изменения, связанные со старением. С одной стороны, многолетний стаж вождения – это ценное преимущество. Опытные водители часто лучше ориентируются на дороге, прогнозируют опасные ситуации и водят более безопасно. Хотя их реакции могут быть не такими быстрыми, это компенсируется развитым чувством предвидения и осторожностью.

С другой стороны, возрастные изменения, такие как ухудшение зрения и слуха, замедление реакций и снижение координации, объективно увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Даже небольшое замедление реакции может стать критичным в чрезвычайной ситуации, приводя к серьезным последствиям. Статистика ДТП с участием пожилых водителей неоднозначна: некоторые исследования показывают, что они реже становятся виновниками аварий, но в критических ситуациях замедленная реакция может сыграть решающую роль.