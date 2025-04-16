Хотите собрать огурцы грузовиками? Посадите их в Пахомов день, следуя этим 7 народным приметам

Опираясь на многовековой опыт предков, можно определить оптимальное время для посадки огурцов, минуя современные прогнозы погоды. Наши прадеды внимательно наблюдали за природными сигналами, чтобы не прогадать со сроками посева.

К примеру, распускание рябины, шиповника и калины служило сигналом для высадки огуречной рассады в теплицы. А когда яблони отцветали, черемуха осыпалась, и начинала цвести желтая акация, приходило время сеять огурцы в открытый грунт.