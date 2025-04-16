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Хотите собрать огурцы грузовиками? Посадите их в Пахомов день, следуя этим 7 народным приметам

Хотите собрать огурцы грузовиками? Посадите их в Пахомов день, следуя этим 7 народным приметамСоздано в Шедевруме

Опираясь на многовековой опыт предков, можно определить оптимальное время для посадки огурцов, минуя современные прогнозы погоды. Наши прадеды внимательно наблюдали за природными сигналами, чтобы не прогадать со сроками посева.

К примеру, распускание рябины, шиповника и калины служило сигналом для высадки огуречной рассады в теплицы. А когда яблони отцветали, черемуха осыпалась, и начинала цвести желтая акация, приходило время сеять огурцы в открытый грунт.

Народная мудрость также связывает удачный урожай с конкретными датами: День Весеннего Николая Угодника (22 мая) и Пахомов день (28 мая) считались особенно благоприятными. Кроме того, крестьяне верили, что дни недели тоже влияют на урожайность: вторник, четверг и суббота сулили богатый урожай, а среда и пятница – горькие и толстокожие плоды.

5 июня считалось идеальным днем для посева огурцов, предназначенных для консервирования и засолки. И еще одна примета: тихая, безветренная погода в день посева предвещала бурный рост огурцов, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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