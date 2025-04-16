Хотите собрать огурцы грузовиками? Посадите их в Пахомов день, следуя этим 7 народным приметам
- 00:00 17 апреля
- Дмитрий Перцев
Опираясь на многовековой опыт предков, можно определить оптимальное время для посадки огурцов, минуя современные прогнозы погоды. Наши прадеды внимательно наблюдали за природными сигналами, чтобы не прогадать со сроками посева.
К примеру, распускание рябины, шиповника и калины служило сигналом для высадки огуречной рассады в теплицы. А когда яблони отцветали, черемуха осыпалась, и начинала цвести желтая акация, приходило время сеять огурцы в открытый грунт.
Народная мудрость также связывает удачный урожай с конкретными датами: День Весеннего Николая Угодника (22 мая) и Пахомов день (28 мая) считались особенно благоприятными. Кроме того, крестьяне верили, что дни недели тоже влияют на урожайность: вторник, четверг и суббота сулили богатый урожай, а среда и пятница – горькие и толстокожие плоды.
5 июня считалось идеальным днем для посева огурцов, предназначенных для консервирования и засолки. И еще одна примета: тихая, безветренная погода в день посева предвещала бурный рост огурцов, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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