Яйца цвета мандарина: луковую шелуху — в ведро. Крашу пасхальные яйца "солнечным" цветком
- 18:03 16 апреля
- Дмитрий Перцев
Приближается Пасха, и прилавки магазинов пестрят разноцветными красителями и наклейками для украшения яиц. Если вы стремитесь избежать синтетических красителей, обратите внимание на натуральные альтернативы, которые предлагают широкую палитру оттенков.
Натуральные красители – это не только привычная луковая шелуха или свекла. Существуют и необычные варианты, способные удивить вас своими возможностями. Например, для получения насыщенного оранжевого или терракотового цвета скорлупы, прекрасным решением станет календула.
Для окрашивания яиц понадобятся цветки календулы, известные своим стойким оранжевым пигментом. Вы можете использовать как свежие, так и высушенные цветки, которые легко найти в аптеках.
Чтобы приготовить натуральный краситель, возьмите около 50 г сухих цветков календулы и залейте их 500 мл воды. Если вы предпочитаете использовать свежие цветки, увеличьте их количество до 100 г.
После закипания, варите календулу в течение 20 минут. Затем аккуратно поместите в отвар предварительно сваренные куриные яйца. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца в красителе минимум на 40 минут, как рекомендуют эксперты seasons-project.ru.
Для получения более интенсивного цвета, рекомендуется увеличить время выдержки яиц в отваре до нескольких часов. После окрашивания, чтобы придать скорлупе дополнительный блеск, ее можно натереть небольшим количеством растительного масла, пишет progorod35.ru.
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