Яйца цвета мандарина: луковую шелуху — в ведро. Крашу пасхальные яйца "солнечным" цветком

Приближается Пасха, и прилавки магазинов пестрят разноцветными красителями и наклейками для украшения яиц. Если вы стремитесь избежать синтетических красителей, обратите внимание на натуральные альтернативы, которые предлагают широкую палитру оттенков.

Натуральные красители – это не только привычная луковая шелуха или свекла. Существуют и необычные варианты, способные удивить вас своими возможностями. Например, для получения насыщенного оранжевого или терракотового цвета скорлупы, прекрасным решением станет календула.