Мясников удивил: 3 самых полезных напитка для здоровья, лучше даже кефира и сока

Известный доктор Александр Мясников рекомендует для поддержания хорошего самочувствия ограничиться тремя напитками: чаем, кофе и чистой водой. По его мнению, остальные, даже те, что позиционируются как полезные, не приносят организму ощутимой пользы.

Чай, особенно зеленый, богат катехинами – мощными антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. Исследования показывают, что регулярное употребление качественного чая снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Важно правильно заваривать чай – водой около 80 градусов, а не кипятком, чтобы сохранить все ценные вещества.

Кофе, ранее считавшийся вредным, сегодня реабилитирован учеными. Натуральный кофе, без добавления сахара и искусственных ингредиентов, содержит хлорогеновую кислоту – еще один сильный антиоксидант. Умеренное потребление кофе (2-3 чашки в день) может снизить риск развития болезни Паркинсона и проблем с печенью. Главное – не превышать свою индивидуальную норму и не пить кофе в вечернее время.

Чистая вода – основа здорового питьевого режима. Она необходима для нормального функционирования всех систем организма, от пищеварения до работы мозга. Индивидуальная суточная норма воды может отличаться, но в среднем для взрослого человека рекомендуется около 2 литров в день. Лучше пить воду комнатной температуры небольшими глотками в течение дня.

По мнению доктора Мясникова, большинство других напитков содержат избыток сахара или искусственные добавки, которые могут вызывать воспалительные процессы в организме. Даже "диетические" варианты с заменителями сахара не являются безопасной альтернативой, так как могут негативно влиять на обмен веществ.

Переход к здоровым напиткам не обязательно должен быть резким. Можно начать с небольших изменений: замените один сладкий напиток чашкой зеленого чая и постепенно привыкайте к натуральному вкусу. Со временем это станет привычкой, и организм сам начнет отвергать чрезмерно сладкие и искусственные напитки.

Важно помнить, что даже самые полезные напитки полезны в умеренных количествах. Чрезмерное употребление даже чистой воды может привести к проблемам с почками, а избыток кофеина – к нарушениям сна. Важно найти свой баланс и прислушиваться к потребностям своего организма, выбирая то, что действительно приносит пользу и удовольствие, пишет источник.

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