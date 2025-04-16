Водителей с многолетним стажем заставят пересдавать права в конце апреля - вот причина
- 03:07 16 апреля
- Инга Межевикина
Автомобилистам на заметку: замена водительского удостоверения в 2025 году обязательна!
Внимание всем, кто управляет автомобилем! Автоматическое продление срока действия водительских удостоверений, которое было актуально в 2022-2024 годах, более не действует. Если срок действия вашего удостоверения заканчивается в 2025 году, его необходимо заменить до наступления 2026 года. Рекомендуется сделать это заранее, чтобы избежать неприятностей и денежных взысканий!
Почему важно не затягивать с заменой?
Вождение транспортного средства с недействительными правами расценивается как управление без прав. За это предусмотрен ощутимый штраф, который варьируется от 5 000 до 30 000 рублей. Заблаговременная замена – это более разумное и экономичное решение, чем оплата штрафа.
Как обновить права в 2025 году: три удобных способа
Процедура обновления водительского удостоверения достаточно проста и предлагает несколько вариантов:
- Госавтоинспекция: Классический вариант – личное посещение отделения ГИБДД.
- Многофункциональный центр: Удобная альтернатива, позволяющая подать документы в комфортной обстановке.
- Онлайн-портал Госуслуги: Наиболее современный и выгодный способ! Оформление через интернет сэкономит ваше время и предоставит скидку 30% на оплату государственной пошлины.
Какие документы потребуются для замены?
Для оперативной замены водительского удостоверения необходимо подготовить:
- Удостоверение личности гражданина РФ: Ваш основной документ.
- Предыдущее водительское удостоверение: Документ, который необходимо заменить.
- Медицинское заключение (форма 003-В/у): Подтверждение вашей пригодности к управлению автомобилем. Рекомендуется пройти медкомиссию заранее.
- Подтверждение оплаты госпошлины: Размер госпошлины составляет 2000 рублей. При оплате через портал Госуслуги действует скидка 30%, и сумма составит 1400 рублей.
Важные моменты, которые стоит учитывать:
- Продленные права действительны только на территории РФ. Для поездок за рубеж необходимо оформить международное водительское удостоверение.
- Оформление международного водительского удостоверения происходит в ГИБДД и занимает около получаса. Госпошлина составляет 1600 рублей, а срок действия – 3 года.
- Не стоит откладывать замену на последние дни года, так как в отделениях ГИБДД и МФЦ могут образоваться очереди.
- Внимательно проверьте все данные в новом удостоверении. Убедитесь, что все указанные сведения верны.
- Имейте в виду, что изготовление нового удостоверения может занять от 5 до 10 дней.
Рекомендации для успешной замены:
- Не ждите последнего момента. Чем раньше вы начнете процесс, тем меньше вероятность столкнуться с задержками и очередями.
- Пройдите медицинскую комиссию заранее, так как это может занять некоторое время.
- Перед подачей документов убедитесь, что у вас есть все необходимое и что все заполнено правильно.
Замена водительского удостоверения в 2025 году – обязательная процедура для водителей, у которых истекает срок действия прав. Своевременное оформление документов – залог безопасного и законного управления автомобилем. Не забудьте про международные права, если планируете водить за границей. Ответственный подход к замене прав – это ваша гарантия спокойствия за рулем.
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