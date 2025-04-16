Водителей с многолетним стажем заставят пересдавать права в конце апреля - вот причина

Автомобилистам на заметку: замена водительского удостоверения в 2025 году обязательна! Внимание всем, кто управляет автомобилем! Автоматическое продление срока действия водительских удостоверений, которое было актуально в 2022-2024 годах, более не действует. Если срок действия вашего удостоверения заканчивается в 2025 году, его необходимо заменить до наступления 2026 года. Рекомендуется сделать это заранее, чтобы избежать неприятностей и денежных взысканий!

Почему важно не затягивать с заменой?

Вождение транспортного средства с недействительными правами расценивается как управление без прав. За это предусмотрен ощутимый штраф, который варьируется от 5 000 до 30 000 рублей. Заблаговременная замена – это более разумное и экономичное решение, чем оплата штрафа.