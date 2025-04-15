Бурда в красивой банке: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит покупать даже по скидке
- 00:20 16 апреля
- Инга Межевикина
Растворимый кофе, ценящийся за скорость и простоту приготовления, является популярным выбором для многих потребителей. Однако, за этой легкостью и удобством может скрываться разрыв между заявленным и фактическим качеством продукта.
Недавняя экспертиза Росконтроля, сконцентрированная на наиболее востребованном лиофилизированном (сублимированном) кофе, выявила как ответственных производителей, так и тех, чья продукция не оправдала надежд покупателей.
В начале списка не рекомендованных оказался кофе «Жокей» «Фаворит». Несмотря на отсутствие вредных веществ и антибиотиков, эксперты пришли к выводу, что данный продукт с трудом можно назвать "кофе". Причиной послужило значительное присутствие посторонних элементов, таких как цикорий или зерновые добавки. Хотя эти добавки и имеют натуральное происхождение, продукт был признан фальсифицированным.
Далее в перечне нежелательных товаров – кофейный напиток быстрого приготовления «БонКафе» 3 в 1. Основанием стало обнаружение в составе заменителя молочного жира, а также превышение допустимой нормы трансжиров (9,4%), что не соответствует нормам безопасности. Концентрация кофеина оказалась крайне низкой, сопоставимой с декофеинизированным кофе, а доля растворимого кофе – минимальной.
На третьей позиции в антирейтинге – растворимый гранулированный кофе Italica. Как и в предыдущем случае, основой продукта является сырье, отличное от кофейных зерен, а именно цикорий или злаки. Подобный продукт не может носить название «кофе».
По аналогичной причине в черный список был включен растворимый гранулированный кофе MacCoffee Favorite. Кроме того, данный образец не соответствует указанному на упаковке ГОСТ 32776–2014 в части массовой доли общей глюкозы. Специалисты также отметили неоправданно высокую цену этого напитка, особенно по сравнению с другими аналогами.
Бренды, успешно прошедшие проверку:
Исследование высоко оценило качество и безопасность следующих марок сублимированного кофе:
- Jardin: Бренд, известный своим широким ассортиментом и заслуженной репутацией, подтвердил заявленные характеристики, успешно пройдя контроль Росконтроля. Анализ выявил соответствие состава и отсутствие каких-либо сторонних включений.
- Jacobs: Классический бренд, Jacobs уверенно подтвердил соответствие установленным стандартам качества. Сбалансированный состав и высокое качество выделяют данный бренд по итогам исследования.
- Nescafe: Один из самых популярных мировых брендов, Nescafe успешно выдержал все испытания Росконтроля, продемонстрировав высокое качество своего сублимированного кофе. Это укрепляет репутацию производителя как надежного и проверенного.
- Ambassador Platinum: Данная марка также продемонстрировала превосходные показатели качества, подтвердив соответствие заявленным характеристикам и строгим критериям Росконтроля.
- Московская кофейня на паяхъ: Отечественный производитель успешно конкурирует с зарубежными брендами, демонстрируя высокие стандарты качества и соответствие продукции заявленным требованиям.
- Черная карта: Еще один бренд, получивший высокую оценку экспертов за качество своего сублимированного кофе и соответствие всем необходимым параметрам.
Согласно результатам исследования, эти марки содержат заявленный состав, не имеют инородных примесей и отвечают ожиданиям потребителей в отношении качества.
При выборе растворимого кофе важно обращать внимание на качество и доверять проверенным производителям. Исследование Росконтроля отчетливо показало, что качество продукции разных брендов может существенно различаться. Перед приобретением рекомендуется тщательно изучать состав и отзывы покупателей, а также принимать во внимание результаты независимых экспертиз, таких как исследования Росконтроля. Это позволит сделать информированный выбор и наслаждаться любимым напитком, не беспокоясь о его качестве и безопасности.
Итоги исследования подчеркивают необходимость контроля качества продукции и помогают потребителям принимать взвешенные решения, пишет progoroduhta.ru.
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