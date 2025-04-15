Бурда в красивой банке: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит покупать даже по скидке

Фото из архива "Про Город"

Растворимый кофе, ценящийся за скорость и простоту приготовления, является популярным выбором для многих потребителей. Однако, за этой легкостью и удобством может скрываться разрыв между заявленным и фактическим качеством продукта. Недавняя экспертиза Росконтроля, сконцентрированная на наиболее востребованном лиофилизированном (сублимированном) кофе, выявила как ответственных производителей, так и тех, чья продукция не оправдала надежд покупателей.

В начале списка не рекомендованных оказался кофе «Жокей» «Фаворит». Несмотря на отсутствие вредных веществ и антибиотиков, эксперты пришли к выводу, что данный продукт с трудом можно назвать "кофе". Причиной послужило значительное присутствие посторонних элементов, таких как цикорий или зерновые добавки. Хотя эти добавки и имеют натуральное происхождение, продукт был признан фальсифицированным.

Далее в перечне нежелательных товаров – кофейный напиток быстрого приготовления «БонКафе» 3 в 1. Основанием стало обнаружение в составе заменителя молочного жира, а также превышение допустимой нормы трансжиров (9,4%), что не соответствует нормам безопасности. Концентрация кофеина оказалась крайне низкой, сопоставимой с декофеинизированным кофе, а доля растворимого кофе – минимальной.