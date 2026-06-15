В Коми за неделю потушили два лесных пожара

Фото "Про Город"

Все инциденты случились с 8 по 14 июня. Об этом сообщает информационно-аналитическая система «Лесные пожары».

Первый случай возгорания зарегистрирован 12 июня в Княжпогостском районе, в двух километрах от деревни Политовки. Огонь охватил 11 гектар. К тушению привлекли десантную пожарную команду из пяти человек — угрозу удалось снять к 13 июня.

Второе возгорание возникло 14 июня в окрестностях Сыктывкара, в шести километрах от посёлка Озел. Площадь огня — 0,06 гектара. Справились с ним в день обнаружения силами парашютно-пожарной команды из шести человек. Причина — разряд молнии.

Кроме того, 14 июня в Койгородском районе, в пяти километрах от села Иван-Чомъя, обнаружили новый очаг на площади 8,5 гектара. Там также виновата гроза. На текущий момент пожар локализовали.

Напомним, ранее сообщалось, что за входные в республике зафиксировано два инцидента с огнём.