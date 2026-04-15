В Коми за 2025 год выставили счетов за ЖКУ на 30 миллиардов рублей

Этот показатель превышает прошлогодний на 6%. Потребители оплатили 93% от общей суммы начислений. По состоянию на конец декабря, общая задолженность населения по ЖКУ достигла 14,6 миллиарда рублей.

Для поддержки ресурсоснабжающих организаций из федерального, регионального и муниципальных бюджетов было выделено 5,5 миллиарда рублей. Основная часть этих средств, а именно 91%, направлена на компенсацию разницы в доходах, возникшей из-за установленных регулируемых тарифов. Об этом сообщает Комиинформ.

Гражданам в качестве социальной помощи и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг было начислено 3,4 миллиарда рублей. Эта сумма составляет 11% от общего объёма предъявленных платежей. Услугами социальной поддержки воспользовалось 220,1 тысячи человек. Средний ежемесячный размер полученной поддержки на одного получателя составил 1068 рублей.

Жилищные субсидии были предоставлены 14826 семьям, что на 14% меньше, чем годом ранее. Среди получателей субсидий 21% семей имели среднедушевой доход, не достигающий прожиточного минимума. Средний размер ежемесячной субсидии на семью составил 3220 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в Коми достигла 87 900 рублей в начале 2026 года.