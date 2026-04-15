Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми за 2025 год выставили счетов за ЖКУ на 30 миллиардов рублей

Этот показатель превышает прошлогодний на 6%. Потребители оплатили 93% от общей суммы начислений. По состоянию на конец декабря, общая задолженность населения по ЖКУ достигла 14,6 миллиарда рублей.

Для поддержки ресурсоснабжающих организаций из федерального, регионального и муниципальных бюджетов было выделено 5,5 миллиарда рублей. Основная часть этих средств, а именно 91%, направлена на компенсацию разницы в доходах, возникшей из-за установленных регулируемых тарифов. Об этом сообщает Комиинформ.

Гражданам в качестве социальной помощи и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг было начислено 3,4 миллиарда рублей. Эта сумма составляет 11% от общего объёма предъявленных платежей. Услугами социальной поддержки воспользовалось 220,1 тысячи человек. Средний ежемесячный размер полученной поддержки на одного получателя составил 1068 рублей.

Жилищные субсидии были предоставлены 14826 семьям, что на 14% меньше, чем годом ранее. Среди получателей субсидий 21% семей имели среднедушевой доход, не достигающий прожиточного минимума. Средний размер ежемесячной субсидии на семью составил 3220 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в Коми достигла 87 900 рублей в начале 2026 года.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+