Жителей Коми призвали пополнить ряды народных дружинников

«Если вы здоровые и крепкие - пополняйте ряды народных дружинников!» - с таким призывом к жителям Коми обратился и.о министра юстиции региона.

Как ранее сообщало наше издание, Александр Печинин принял в эту пятницу участие в проекте «Час с министром» Общественной палаты региона. В числе направлений постоянной деятельности ведомства - координация работы ДНД: добровольных народных дружин. Таковых в масштабах Коми в настоящее время - 31 объединение. В них бесплатно трудятся 480 активистов от 18-ти лет (больше всего в Сыктывкаре и Эжве - полторы сотни человек). Верхняя планка возраста не ограничена.

Члены ДНД выполняют благородную миссию - оказывают помощь органам полиции в контроле за порядком и законностью при патрулированнии улиц и при проведении массовых мероприятий под открытым небом. Лучшие из лучших ежегодно отмечаются грамотами и благодарностями.

Как пояснили нашему изданию в ОП Коми, меры господдержки народных дружинников закреплены в федеральном законе «Об участии граждан в охране общественного порядка», а также в нормативных актах регионов и муниципальных образований.

Так, органы власти на территориях могут осуществлять материальное стимулирование деятельности дружинников за счёт бюджета. Размер выплат может зависеть от количества затраченных часов, масштаба мероприятий и проявленных заслуг.

Также добровольцам во время исполнения обязанностей могут оплачивать проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории своего муниципального образования.

По месту работы таким активистам положен ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 10 календарных дней.

А еще они могут претендовать на вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании право нарушителей.

Ну и, конечно, законодательством прописаны гарантии правовой и социальной защиты членов семей. В случае увечий или гибели дружинника в день участия в мероприятиях по охране общественного порядка семьям выплачивается от ста тысяч до полумиллиона рублей. Но случаев летального исхода в Коми, к счастью, нет.

Какие именно виды поддержки предусмотрены членам ДНД и какие документы следует предоставить, чтобы обрести статус дружинника - можно узнать непосредственно в администрации своего города или района.

«Если вы здоровые и крепкие - становитесь дружинниками!» - подытожил и.о министра юстиции Коми.

Галина СЕРГЕЕВА