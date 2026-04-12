В Коми многодетной семье предоставили участок без инфраструктуры: суд обязал исправить ситуацию

Фото "Про Город"

Как выяснилось в ходе разбирательства, в 2019 году администрация района выделила гражданам участок для ведения личного подсобного хозяйства.

После оформления права собственности семья столкнулась с серьезной проблемой – земля оказалась полностью отрезана от дорог и лишена доступа к централизованному водоснабжению.

Судебная инстанция, опираясь на правовые позиции Конституционного и Верховного судов России, подчеркнула, что возлагать на льготные категории граждан, в том числе многодетные семьи, обязанность самостоятельно создавать необходимую инфраструктуру на выделенных участках недопустимо. Эти полномочия закреплены за органами местного самоуправления.

В итоге суд постановил, что администрация района, ответственная за предоставление земли льготникам, должна обеспечить обустройство участка. В частности, необходимо подвести водоснабжение до границы участка и создать круглогодичный подъезд. Такое решение призвано восстановить нарушенные права членов многодетной семьи на пользование землей и получение предусмотренных законом мер социальной поддержки.

Стоит отметить, что данное решение суда еще не вступило в законную силу.

