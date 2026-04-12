Молодёжный творческий совет Коми отметил первый год работы

Фото медиацентра Минкультуры Коми

Ровно год назад, в апреле 2025 года, в регионе положили начало новому этапу в развитии библиотечного дела. По итогам XI Межрегионального воркшопа "Свежий взгляд: новые библиотечные практики" создан Молодёжный творческий совет – первое профессиональное объединение молодых специалистов сферы культуры.

Инициатива, поддержанная Министерством культуры и архивного дела РК, призвана стать катализатором для расцвета профессионального и творческого потенциала молодых библиотекарей.

От инициативы к реальным проектам

За прошедший год Совет доказал свою эффективность, превратившись из идеи в действующую платформу для реализации новаторских проектов. Министр культуры и архивного дела Республики Коми Марина Бурмистрова подчеркнула: "Объединение стало эффективной площадкой для реализации инициатив молодых специалистов культуры, предложив свежие идеи и реальные проекты. Совет стал лабораторией новых решений и кадровым резервом для будущего отрасли".

Расширение горизонтов и активное участие

Первоначальный состав Совета сегодня расширился до 16 человек, охватывая специалистов из Сыктывкара, Сосногорска, Ухты, а также Удорского, Корткеросского и Прилузского районов. Эти молодые профессионалы не только активно участвуют в республиканских и межрегиональных фестивалях, таких как "Яков Рочев собирает друзей" и "Кöйдыс", но и сами инициируют мероприятия, например, творческую площадку к юбилею Сыктывкара. Регулярные онлайн-встречи позволяют членам Совета совместно планировать будущие акции и обсуждать перспективные проекты, укрепляя командный дух и обмениваясь опытом.

Привлечение новых талантов и амбициозные планы

Лидер Молодёжного творческого совета, Дина Ануфриева, видит будущее организации в расширении и вовлечении новых энтузиастов. "Наша главная цель сегодня – не просто проинформировать, а зажечь, вовлечь и воодушевить," – заявляет она. – "Молодёжный совет – это территория для самореализации, команда единомышленников, с которой любой, даже самый амбициозный проект, становится по плечу."

На 2026 год у Совета большие планы: создание "копилки" готовых мероприятий в социальной сети "ВКонтакте", серия онлайн-встреч "О подкастах и подкастерах", участие в фестивале "Яков Рочев собирает друзей" и подготовка межрайонного слёта молодёжных библиотечных активистов. Присоединиться к Молодёжному творческому совету может каждый молодой библиотекарь до 40 лет, готовый делиться идеями и вносить вклад в развитие культуры региона. Для этого достаточно написать в сообщения официальной группы организации.

