Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Молодёжный творческий совет Коми отметил первый год работы

Фото медиацентра Минкультуры Коми

Ровно год назад, в апреле 2025 года, в регионе положили начало новому этапу в развитии библиотечного дела. По итогам XI Межрегионального воркшопа "Свежий взгляд: новые библиотечные практики" создан Молодёжный творческий совет – первое профессиональное объединение молодых специалистов сферы культуры.

Инициатива, поддержанная Министерством культуры и архивного дела РК, призвана стать катализатором для расцвета профессионального и творческого потенциала молодых библиотекарей.

От инициативы к реальным проектам

За прошедший год Совет доказал свою эффективность, превратившись из идеи в действующую платформу для реализации новаторских проектов. Министр культуры и архивного дела Республики Коми Марина Бурмистрова подчеркнула: "Объединение стало эффективной площадкой для реализации инициатив молодых специалистов культуры, предложив свежие идеи и реальные проекты. Совет стал лабораторией новых решений и кадровым резервом для будущего отрасли".

Расширение горизонтов и активное участие

Первоначальный состав Совета сегодня расширился до 16 человек, охватывая специалистов из Сыктывкара, Сосногорска, Ухты, а также Удорского, Корткеросского и Прилузского районов. Эти молодые профессионалы не только активно участвуют в республиканских и межрегиональных фестивалях, таких как "Яков Рочев собирает друзей" и "Кöйдыс", но и сами инициируют мероприятия, например, творческую площадку к юбилею Сыктывкара. Регулярные онлайн-встречи позволяют членам Совета совместно планировать будущие акции и обсуждать перспективные проекты, укрепляя командный дух и обмениваясь опытом.

Привлечение новых талантов и амбициозные планы

Лидер Молодёжного творческого совета, Дина Ануфриева, видит будущее организации в расширении и вовлечении новых энтузиастов. "Наша главная цель сегодня – не просто проинформировать, а зажечь, вовлечь и воодушевить," – заявляет она. – "Молодёжный совет – это территория для самореализации, команда единомышленников, с которой любой, даже самый амбициозный проект, становится по плечу."

На 2026 год у Совета большие планы: создание "копилки" готовых мероприятий в социальной сети "ВКонтакте", серия онлайн-встреч "О подкастах и подкастерах", участие в фестивале "Яков Рочев собирает друзей" и подготовка межрайонного слёта молодёжных библиотечных активистов. Присоединиться к Молодёжному творческому совету может каждый молодой библиотекарь до 40 лет, готовый делиться идеями и вносить вклад в развитие культуры региона. Для этого достаточно написать в сообщения официальной группы организации.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+