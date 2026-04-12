В Коми сократилось количество разводов

Также люди стали реже менять имена. По мнению главы Министерства юстиции региона, этот показатель напрямую связан с увеличением государственной пошлины. Об этом сообщает "БНК". 

В 2025 году органы ЗАГС Республики Коми оформили свыше 24 тысяч актов гражданского состояния. Значительная часть этих записей (более 5 тысяч) приходится на рождение детей, свыше 10 тысяч – на регистрацию смерти. Количество браков составило более 4 тысяч, тогда как разводов зарегистрировано более 2,3 тысячи. Также зафиксировано более 1,7 тысячи актов об установлении отцовства, 78 – об усыновлении, и 544 – о смене имени.

По сравнению с 2024 годом, общее число актов гражданского состояния снизилось на 6,5%. Существенное уменьшение коснулось таких категорий, как смена имени (на 40%) и расторжение брака (на 32%).

"Уменьшение числа разводов также объясняется тем, что с 1 января 2025 года возросла госпошлина. Стало экономически менее выгодно расторгать браки, что, на наш взгляд, способствует укреплению семейных уз," – прокомментировал и.о. министра юстиции Коми Александр Печинин на встрече в Общественной палате региона 10 апреля.

В 2024 году в Коми было зарегистрировано более 3,4 тысячи разводов. За первые пять месяцев текущего, 2025 года, этот показатель составил 973, что значительно меньше, чем 1502 развода за аналогичный период прошлого года. Коэффициент, рассчитанный на тысячу жителей, снизился с 5 до 3,3.

