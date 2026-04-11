Роспотребнадзор Коми сообщает о резком росте сальмонеллеза и других инфекций

Эпидемиологическая ситуация в регионе в первом квартале года показала значительный рост ряда инфекционных заболеваний. Самый резкий скачок наблюдается в распространении сальмонеллеза: его фиксируют в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий показатель острых кишечных инфекций (ОКИ) вырос на 11,1%. Об этом пишет Комиинформ. Значительную часть этого роста обеспечили острые кишечные инфекции неустановленной этиологии, их заболеваемость увеличилась на 29,8%.

Среди других инфекций также отмечается рост заболеваемости COVID-19, которая увеличилась на 49,8%. Пораженность педикулезом выросла на 14%. Заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза увеличилась на 40,7%.

Ситуация по всем этим направлениям находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора по Республике Коми. Вместе с тем ведомство отмечает, что по ряду других инфекционных заболеваний в регионе наблюдается снижение заболеваемости на 21% с начала года.

К предыдущим новостям: в Сыктывкаре полиция разыскивает водителя электровелосипеда, сбившего женщину на тротуаре.