В Сыктывкаре полиция разыскивает водителя электровелосипеда, сбившего женщину на тротуаре

Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре полиция разыскивает водителя электровелосипеда, сбившего женщину на тротуареФото УГИБДД по Коми

ДТП произошло 9 апреля в районе Эжвы. По предварительной информации, велосипедист наехал на пешехода прямо на тротуаре. После случившегося он не оказал помощь пострадавшей и уехал.

В Сыктывкаре сотрудники Госавтоинспекции объявили поиск водителя велосипеда с электродвигателем, который сбил женщину и скрылся с места происшествия. В результате инцидента жительница Коми 1978 года рождения получила травмы: ушиб правого колена и ушибленную рану на левой ладони.

На данный момент личность нарушителя, а также марка и особые приметы его транспортного средства неизвестны. В связи с этим Госавтоинспекция обращается к жителям Сыктывкара с просьбой помочь в розыске. Любую информацию, которая может прояснить обстоятельства ДТП или помочь идентифицировать водителя электровелосипеда, просят сообщать по телефонам: 28-18-00, 28-18-32 или 28-18-33. Пишет Комиинформ.

К предыдущим новостям: Бастрыкин взял на контроль дело о сыктывкарском бассейне, где дети получали аллергические реакции.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+