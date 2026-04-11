В Сыктывкаре полиция разыскивает водителя электровелосипеда, сбившего женщину на тротуаре

Фото УГИБДД по Коми

ДТП произошло 9 апреля в районе Эжвы. По предварительной информации, велосипедист наехал на пешехода прямо на тротуаре. После случившегося он не оказал помощь пострадавшей и уехал.

В Сыктывкаре сотрудники Госавтоинспекции объявили поиск водителя велосипеда с электродвигателем, который сбил женщину и скрылся с места происшествия. В результате инцидента жительница Коми 1978 года рождения получила травмы: ушиб правого колена и ушибленную рану на левой ладони.

На данный момент личность нарушителя, а также марка и особые приметы его транспортного средства неизвестны. В связи с этим Госавтоинспекция обращается к жителям Сыктывкара с просьбой помочь в розыске. Любую информацию, которая может прояснить обстоятельства ДТП или помочь идентифицировать водителя электровелосипеда, просят сообщать по телефонам: 28-18-00, 28-18-32 или 28-18-33. Пишет Комиинформ.

