В Коми началась неделя бесплатного обмена мелочи на купюры

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

У жителей региона есть несколько дней, чтобы разгрузить копилки, баночки и карманы от накопившихся монет. Банк России проводит акцию, в рамках которой любой желающий может бесплатно обменять мелочь.

«Монетная неделя» продлится до 18 апреля. Принести можно любые российские деньги номиналом от 1 копейки до 25 рублей, выпущенные с 1997 года. Принимают даже потёртые и потемневшие монеты. Ограничений по сумме или количеству нет.

Для быстрого обмена организаторы просят предварительно рассортировать монеты по номиналам. При себе необходимо иметь паспорт. Найти ближайший пункт обмена, посмотреть карту участников и даже заранее рассчитать сумму и вес своих накоплений можно на специальном сайте монетнаянеделя.рф. Пишет «Ньюсрум24».

Главная цель акции — вернуть монеты из домашних «хранилищ» в активный денежный оборот. По данным регионального отделения Банка России, жители республики уже активно поддерживают эту инициативу. Осенью прошлого года в ходе аналогичной акции они сдали более 193 тысяч монет на общую сумму почти 710 тысяч рублей.

