В Сыктывкаре пройдет реконструкция подвига Николая Оплеснина

В сентябре этого года Сысола на один день превратится в берег реки Волхов 1941 года. В рамках мероприятий, посвященных 80-летию подвига, здесь состоится масштабная историческая реконструкция эпизода, за который уроженец Коми Николай Оплеснин получил звание Героя Советского Союза.

20 сентября 2026 года более 300 участников военно-исторических клубов воссоздадут события сентября 1941 года. Тогда 26-летний командир разведроты Николай Оплеснин под вражеским огнем трижды переплыл холодную и быструю реку Волхов, чтобы установить связь и помочь выйти из окружения своей 111-й стрелковой дивизии. Его действия спасли тысячи жизней.

Мероприятие призвано не просто показать зрелищную батальную сцену, но и визуализировать конкретный, почти невероятный по смелости поступок земляка. Пишет Комиинформ.

За успешное выполнение задания и личное мужество Николай Оплеснин был удостоен высшей награды страны уже 27 декабря 1941 года — всего через три месяца после событий на Волхове.

Именем героя названы улицы в городах Коми и Новгородской области. В Сыктывкаре долгое время проводились спортивные турниры его памяти. В Великом Новгороде ежегодно спортсмены-экстремалы переплывают Волхов в честь его подвига.

