Житель Коми получил штраф за кражу дорожных плит, обеспечивающих работу водозабора
- 11:45 10 апреля
- Инесса Богатая
Печорский городской суд обязал местного предпринимателя выплатить 50 тысяч рублей за хищение. Информацию об этом предоставили в пресс-службе судебного органа.
В период с 20 августа по 3 сентября прошлого года, гражданин, используя наемный труд и специализированную технику, демонтировал и вывез 25 железобетонных плит. Данные изделия, являющиеся собственностью МУП "Горводоканал", были уложены на подъездном пути к водозаборной станции. Похищенное имущество преступник транспортировал на свою производственную базу. Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составила почти 200 тысяч рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили украденные плиты на базе злоумышленника. Изъятое имущество было возвращено законному владельцу.
Мужчину признали виновным. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, спецтехника, использовавшаяся при совершении противоправных действий, подлежит конфискации.
Приговор пока не вступил в законную силу.
