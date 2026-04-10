Житель Коми получил штраф за кражу дорожных плит, обеспечивающих работу водозабора

Фото Печорского городского суда

Печорский городской суд обязал местного предпринимателя выплатить 50 тысяч рублей за хищение. Информацию об этом предоставили в пресс-службе судебного органа.

В период с 20 августа по 3 сентября прошлого года, гражданин, используя наемный труд и специализированную технику, демонтировал и вывез 25 железобетонных плит. Данные изделия, являющиеся собственностью МУП "Горводоканал", были уложены на подъездном пути к водозаборной станции. Похищенное имущество преступник транспортировал на свою производственную базу. Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составила почти 200 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили украденные плиты на базе злоумышленника. Изъятое имущество было возвращено законному владельцу.

Мужчину признали виновным. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, спецтехника, использовавшаяся при совершении противоправных действий, подлежит конфискации.

Приговор пока не вступил в законную силу.

