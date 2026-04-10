В Коми вновь вернулось весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде на 10 апреля
- 06:30 10 апреля
- Инесса Богатая
Сегодня ожидается неоднородная погода: в южных районах потеплеет до +7 °C, тогда как на севере сохранится минусовая температура. В отдельных городах возможны осадки, преимущественно слабый и умеренный ветер.
Погода в городах Республики Коми:
Сыктывкар
Ночью: −7…−9 °C. Днём: +5…+7 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо‑восточный и восточный, слабый.
Ухта
Ночью: −12…−14 °C. Днём: +6…+8 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер сначала северо‑восточный и восточный, к вечеру сменится на юго‑западный. Слабый.
Печора
Ночью: −7…−9 °C. Днём: +3…+5 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго‑западный и западный, умеренный.
Воркута
Ночью: −9…−11 °C. Днём: −1…−3 °C. Облачно. Ночью небольшой снег, днём ожидается сильный снегопад. Ветер юго‑западный и западный, умеренный, порывистый.
Усинск
Ночью: −6…−8 °C. Днём: +3…+5 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго‑западный и западный, умеренный, порывистый.
Инта
Ночью: −7…−9 °C. Днём: −1…+1 °C. Облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (снег и мокрый снег). Ветер юго‑западный и западный, умеренный, порывистый.
Усть‑Цильма
Ночью: −6…−8 °C. Днём: +5…+7 °C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго‑западный и западный, умеренный.
Вуктыл
Ночью: −14…−16 °C. Днём: +3…+5 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго‑западный и западный, слабый.
Троицко‑Печорск
Ночью: −14…−16 °C. Днём: +4…+6 °C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо‑восточный и восточный, слабый.
Объячево
Ночью: −5…−7 °C. Днём: +5…+7 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо‑восточный и восточный, умеренный.
