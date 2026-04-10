В Коми вновь вернулось весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде на 10 апреля Фото "Про Город"

Сегодня ожидается неоднородная погода: в южных районах потеплеет до +7 °C, тогда как на севере сохранится минусовая температура. В отдельных городах возможны осадки, преимущественно слабый и умеренный ветер. 

Погода в городах Республики Коми:

Сыктывкар

Ночью: −7…−9 °C. Днём: +5…+7 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо‑восточный и восточный, слабый.

Ухта

Ночью: −12…−14 °C. Днём: +6…+8 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер сначала северо‑восточный и восточный, к вечеру сменится на юго‑западный. Слабый.

Печора

Ночью: −7…−9 °C. Днём: +3…+5 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго‑западный и западный, умеренный.

Воркута

Ночью: −9…−11 °C. Днём: −1…−3 °C. Облачно. Ночью небольшой снег, днём ожидается сильный снегопад. Ветер юго‑западный и западный, умеренный, порывистый.

Усинск

Ночью: −6…−8 °C. Днём: +3…+5 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго‑западный и западный, умеренный, порывистый.

Инта

Ночью: −7…−9 °C. Днём: −1…+1 °C. Облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (снег и мокрый снег). Ветер юго‑западный и западный, умеренный, порывистый.

Усть‑Цильма

Ночью: −6…−8 °C. Днём: +5…+7 °C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго‑западный и западный, умеренный.

Вуктыл

Ночью: −14…−16 °C. Днём: +3…+5 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго‑западный и западный, слабый.

Троицко‑Печорск

Ночью: −14…−16 °C. Днём: +4…+6 °C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо‑восточный и восточный, слабый.

Объячево

Ночью: −5…−7 °C. Днём: +5…+7 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо‑восточный и восточный, умеренный.

