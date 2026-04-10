Коми усиливает контроль за продажей алкоголя: опыт Сыктывкара признан образцовым

Фото Минсельхоза Коми

В регионе прошло заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, где ключевой темой стал контроль за реализацией спиртосодержащих напитков. Совещание, под председательством главы МВД по РК Андрея Сицского, акцентировало внимание на борьбе с правонарушениями в этой сфере.

Особо отмечена практика Сыктывкара, представленная заместителем руководителя администрации города Ларисой Турковой. Столица Коми демонстрирует успешные результаты в фиксации нарушений при продаже алкоголя, вовлекая в эту работу не только правоохранительные органы, но и широкую общественность. Общественная палата, бизнес-сообщество, родительские комитеты и волонтеры активно участвуют в рейдах, оперативно сообщая о выявленных фактах, в частности, о продаже алкоголя навынос из заведений общепита в ночное время.

Результативным направлением стала борьба с нелегальной торговлей продовольственными товарами, такой как свежемороженая рыба и мясо. В 2025 году по итогам таких рейдов было составлено 74 протокола, что принесло в бюджет 370 тысяч рублей штрафов.

Параллельно ведется активная работа по профилактике правонарушений среди молодежи. В Сыктывкаре проведено более 2000 мероприятий в рамках "Единого дня профилактики", что позволило вовлечь 99% несовершеннолетних, состоящих на учетах, в занятия после уроков. Эти меры привели к значительному снижению подростковой преступности на 36% в 2025 году, а 55% подростков были сняты с профилактического учета.

Опыт других муниципалитетов, таких как Усинск, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы, также был представлен, демонстрируя различные подходы к информированию и контролю.

Признанный наиболее эффективным, сыктывкарский опыт рекомендован для внедрения по всей республике. Комиссия также поручила Министерству сельского хозяйства и торговли РК проработать законодательную инициативу об ограничении розничной продажи алкоголя с 21:00 до 10:00.

