В Коми выросли цены на сахар и шампуни

Комистат опубликовал данные об изменениях розничных цен на ряд товаров и услуг в период с 31 марта по 6 апреля. Тенденции рынка демонстрируют как рост стоимости одних позиций, так и удешевление других.

Продуктовая корзина:

Среди бакалейных товаров наибольший рост показали сахар-песок (+1,7%), маргарин (+1,3%) и поваренная соль (+1%). В то же время, потребители отметили снижение цен на гречневую крупу (-3,2%), подсолнечное масло (-2,6%), различные виды сыров (-2,1%), колбасные изделия (-1,9%), ржаной хлеб (-1,8%), мясо птицы и сливочное масло (-1,7%), пшеничную муку (-1,4%) и шлифованный рис (-1,2%).

В сегменте плодоовощной продукции подорожали свекла (+3,2%), репчатый лук (+3,1%) и бананы (+2,3%), помидоры подорожали на 1%. Напротив, белокочанная капуста стала дешевле на 4,1%, морковь — на 1,3%, а яблоки — на 1%.

Лекарства и товары первой необходимости:

В категории медикаментов зафиксирован рост цен на метамизол натрия и нимесулид (+1,5%), активированный уголь (+1,4%), мазь "Левомеколь" (+1,1%) и препарат "Ренгалин" (+1,0%).

Среди товаров первой необходимости подорожали детские пеленки (+2%), зубные пасты (+1,8%) и подгузники (+1,7%), а также туалетное мыло (+1,2%). Однако, гигиенические прокладки подешевели на 2,2%, а зубные щетки — на 1,1%.

Непродовольственные товары и услуги:

В группе остальных непродовольственных товаров отмечен значительный рост цен на шампуни (+3,4%) и взрослые кроссовки (+1%). В то же время, телевизоры стали доступнее на 2,8%, а электропылесосы — на 2,3%.

Транспорт и проживание:

Стоимость автомобильного бензина незначительно увеличилась (+0,1%), тогда как цены на дизельное топливо остались на прежнем уровне. Средняя стоимость проживания в гостиницах категории 2* выросла на 4,2%, а в хостелах — на 2,3%.

