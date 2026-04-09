Ветеранов Великой Отечественной войны поддержат выплатами к 81-ой годовщине Победы

Фото "Про Город"

Средства поступят на счета получателей заблаговременно, до начала торжественных мероприятий. Сумма составит 10 тысяч рублей.

Для тех, кто получает пенсионные начисления через банковские организации, перевод будет осуществлен 10 апреля. Ветеранские выплаты, доставляемые на дом, будут вручены вместе с апрельской пенсией. Особо отмечается, что подавать какие-либо заявления для получения данной суммы не требуется – она зачислится автоматически.

В настоящее время на территории Республики Коми проживает семь непосредственных участников Великой Отечественной войны. За каждым из них закреплен персональный куратор из регионального Отделения Социального фонда России. Сотрудник фонда оказывает необходимую помощь в решении различных вопросов и следит за своевременным предоставлением ветеранам всех положенных льгот и выплат.

Важно отметить, что ежегодная выплата к 9 мая – это не единственная форма поддержки для ветеранов и инвалидов войны. Они также получают:

Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой с февраля 2026 года составляет 8 794, 41 рубля и ежегодно индексируется.
Набор социальных услуг (НСУ), включающий обеспечение необходимыми лекарствами, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения. Услуги могут предоставляться как в натуральной, так и в денежной форме.
Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) и другие виды социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством.

По всем возникающим вопросам ветераны и их представители могут обратиться за консультацией в единый контакт-центр по телефону 8-800-10-000-01. Звонок по указанному номеру является бесплатным.

