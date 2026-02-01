Логотип новостного портала Прогород
Жителям Коми стоит утеплиться: прогноз погоды на 1 февраля обещает арктические морозы

Жителям Коми стоит утеплиться: прогноз погоды на 1 февраля обещает арктические морозыФото из архива Pro Города

По данным синоптиков, регион ждет переменная облачность, а на северо-западе, включая Ухту, ожидается небольшой, местами умеренный снег в дневные часы.

Республика готовится встретить 1 февраля с крепкими морозами, особенно в ночное время. В отдельных районах возможно образование гололеда и изморози, что может осложнить ситуацию на дорогах.

Ветер преимущественно южных направлений на севере Коми будет дуть со скоростью 3-8 м/с, в то время как в центральных и южных районах ожидаются переменные направления со слабым ветром 1-5 м/с. Однако, днем на юге ветер сменит направление на северо-восточное и усилится до 5-10 м/с.

Ночью температура в регионе опуститься до -30…-35°С, а при прояснении столбик термометра может упасть еще ниже, до -38…-43°С. Ухта ожидает особенно морозную ночь с температурой -39…-41°C.

-23…-28°С ожидается в дневные часы, в восточных районах до -30…-35°С, а в западных районах более мягкая погода -14…-19°С. По данным республиканского ЦГМС, в Ухте днем прогнозируется -31…-33°C и небольшой снег. Самое холодное воскресенье встретит жителей Вуктыла: там ожидается понижение до -35 градусов.

В Сыктывкаре 1 февраля ожидается переменная облачность без осадков. Возможно гололедно-изморозевое отложение. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду ночью и 4-9 м/с днем. Температура в темное время суток -32…-34°С, днем -22…-24°С.

