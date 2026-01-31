В Коми 31 января ожидаются экстремальные морозы до -43 градусов

Сыктывкарцам стоит ожидать ночью 31 января от -33 до -35°C, а днем температура поднимется до -28…-30°C. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков и слабый, неустойчивый ветер.

В Ухте в ночь на 31 января столбик термометра опустится до -35…-37°C, днем потеплеет до -30…-32°C. Небо затянет переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет переменчивым и слабым.

Жителям Печоры следует приготовиться к ночным морозам до -39…-41°C. Днем ожидается -33…-35°C. Прогнозируется переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Ветер ожидается слабый, меняющий направление.

В Воркуте 31 января ночью ожидается экстремально низкая температура: -41…-43°C. Днем воздух прогреется лишь до -35…-37°C. Наблюдается переменная облачность, без осадков, возможна мгла. Ветер будет переменным и слабым.

В Усинске ночью 31 января прогнозируется от -36 до -38°C, днем – от -32 до -34°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и слабый ветер с меняющимся направлением.

В Инте ночью 31 января температура воздуха составит -39…-41°C, днем – -35…-37°C. Небо будет переменчивым, без существенных осадков. Ветер ожидается слабый, с переменным направлением.

Усть-Цильме 31 января ночью предстоит пережить морозы до -35…-37°C, днем станет немного теплее: -31…-33°C. На небе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым и неустойчивым.

В Вуктыле в ночь на 31 января ожидается похолодание до -38…-40°C, днем температура поднимется до -34…-36°C. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков и слабый, меняющий направление ветер.

Троицко-Печорску 31 января ночью стоит ожидать от -33 до -35°C, днем температура повысится до -29…-31°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и слабый, переменчивый ветер.

В Объячево 31 января ночью ожидается -31…-33°C, днем – -26…-28°C. На небе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет слабым, с переменным направлением.