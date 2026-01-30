Пьяная езда обернулась конфискацией: житель Коми заплатит 850 тысяч государству

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд вынес решение о лишении свободы условно и конфискации денежных средств, полученных от продажи автомобиля. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Усть-Вымского района.

Житель города Микунь Усть-Вымского района по приговору суда понесет наказание. Об этом сообщает прокуратура региона.

Следствием установлено, что мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичное правонарушение и лишенный водительских прав, в конце сентября 2025 года вновь сел за руль нетрезвым. На автомобиле "Nissan Qashqai" он ехал домой из увеселительного заведения, когда был остановлен сотрудниками дорожной полиции. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя.

Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафстоянку, откуда он его забрал через несколько дней и продал знакомому за 850 тысяч рублей.

Несмотря на признание вины, подсудимый утверждал, что не знал о возможности конфискации автомобиля и объяснял продажу необходимостью погасить долг.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также он лишен права управления транспортными средствами на 4 года. В пользу государства конфискованы 850 тысяч рублей, вырученные от продажи автомобиля.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Расследование проводилось сотрудниками ОМВД России по Усть-Вымскому району.

Помимо уголовного преследования, гражданин также понес административную ответственность за отсутствие полиса ОСАГО, непристегнутый ремень безопасности и управление транспортным средством без водительского удостоверения, так как он был лишен этого права решением суда.

