Жителей Коми предупредили об аномальных морозах до -48 градусов

Жителей Коми предупредили об аномальных морозах до -48 градусов Фото из архива

По информации Северного УГМС, с 29 января по 2 февраля в регионе прогнозируется опасное природное явление. Ожидается, что среднесуточные температуры будут на 10 градусов и более ниже климатической нормы. Столбик термометра может опуститься до -32…-37°С, а в северных и юго-восточных районах местами до -43…-48°С.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Коми предупреждает о возможных рисках: обморожения населения, аварии на объектах ЖКХ из-за изношенности оборудования и повышенной нагрузки на теплосети, увеличение числа пожаров в жилом секторе из-за использования обогревателей и нарушений в электросетях, а также ДТП из-за плохой видимости и отказа техники.

Спасатели рекомендуют оповестить население всеми доступными способами, проверить готовность служб и организаций к реагированию на возможные ЧС, уделить внимание безопасности массовых мероприятий и туристических групп, проверить резервные источники электроснабжения и пункты временного размещения. Также необходимо усилить мониторинг гидрометеорологической обстановки и принять меры по обеспечению устойчивой работы систем жизнеобеспечения. Особое внимание следует уделить состоянию дорог и железнодорожных путей. Организовать дополнительные инструктажи по оказанию первой помощи при обморожениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми направят федеральные средства на развитие Заполярья.

