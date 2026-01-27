Спортсмены из Коми завоевали пять медалей на чемпионате СЗФО по настольному теннису

Чемпионат прошел с 19 по 24 января в поселке Сиверский, расположенном в Ленинградской области. Об этом сообщает Минспорта.

Около сотни спортсменов из восьми регионов, входящих в Северо-Западный округ, приняли участие в этих состязаниях. Республику представили: Артем Семин, Семен Машкин, Михаил Рожков, Максим Климович, Анна Тимушева, Диана Славская и Маргарита Лятиева.