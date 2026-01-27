Логотип новостного портала Прогород
Спортсмены из Коми завоевали пять медалей на чемпионате СЗФО по настольному теннису

Фото Минспорта РК

Чемпионат прошел с 19 по 24 января в поселке Сиверский, расположенном в Ленинградской области. Об этом сообщает Минспорта.

Около сотни спортсменов из восьми регионов, входящих в Северо-Западный округ, приняли участие в этих состязаниях. Республику представили: Артем Семин, Семен Машкин, Михаил Рожков, Максим Климович, Анна Тимушева, Диана Славская и Маргарита Лятиева.

В личном первенстве среди мужчин Артем Семин завоевал титул чемпиона СЗФО. На пути к победе в полуфинале он одержал верх над Тарасом Мерзликиным, бронзовым медалистом Чемпионата России, со счетом 4: 2. В финальном поединке Семин оказался сильнее Сергея Фильчева, серебряного призера Чемпионата России 2025 года.

В парном мужском зачете Артем Семин и Михаил Рожков завоевали серебряные награды. Помимо этого, бронзовые медали достались Демиду Любезнову, выступающему в роли тренера, и его партнеру из Вологды. Семен Машкин и Максим Климович остановились в шаге от пьедестала, уступив в четвертьфинале самой сильной паре турнира.

В смешанном парном разряде Артем Семин, выступая в тандеме со спортсменкой из Архангельска, стал серебряным призером.

В командном зачете сборная Коми заняла третье место, уступив командам Ленинградской и Архангельской областей.

Стоит отметить, что в конце апреля Артем Семин представит Республику Коми на Чемпионате России, который пройдет в Москве.

