В Коми произошло массовое ДТП с пострадавшими
- 01:00 26 января
- Инесса Богатая
Авария случилась 25 января в Ухте. Инцидент зафиксирован на пересечении с проспектом Ленина. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля марки Chevrolet. В результате столкновения пострадали два человека, получившие травмы различной степени тяжести. Информация об их состоянии уточняется. Также сообщается, что столкнулись три машины.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые выясняли обстоятельства и причины случившегося. Проводится расследование для установления всех деталей произошедшего.
Госавтоинспекция обращает внимание автовладельцев на необходимость поддержания транспортных средств в исправном состоянии. Также водителям настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и совершать маневры только убедившись в их безопасности для всех участников дорожного движения.
