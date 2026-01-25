В Коми произошло массовое ДТП с пострадавшими

Авария случилась 25 января в Ухте. Инцидент зафиксирован на пересечении с проспектом Ленина. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля марки Chevrolet. В результате столкновения пострадали два человека, получившие травмы различной степени тяжести. Информация об их состоянии уточняется. Также сообщается, что столкнулись три машины.