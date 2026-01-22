В Коми работника детского сада оштрафовали за холод в помещении

Прокуратура Удорского района провела проверку условий пребывания воспитанников дошкольного учреждения в поселке Усогорск. Целью проверки было убедиться в соблюдении прав детей на благоприятную и комфортную обстановку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что с сентября по декабрь 2025 года в помещениях детского сада, включая раздевалки, игровые комнаты, спальни, туалеты, а также физкультурный и музыкальный залы, температурный режим не соответствовал санитарным нормам. Температура зафиксирована значительно ниже установленных допустимых значений.