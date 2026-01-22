Логотип новостного портала Прогород
В Коми работника детского сада оштрафовали за холод в помещении

В Коми работника детского сада оштрафовали за холод в помещении Фото "Про Город"

Прокуратура Удорского района провела проверку условий пребывания воспитанников дошкольного учреждения в поселке Усогорск. Целью проверки было убедиться в соблюдении прав детей на благоприятную и комфортную обстановку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что с сентября по декабрь 2025 года в помещениях детского сада, включая раздевалки, игровые комнаты, спальни, туалеты, а также физкультурный и музыкальный залы, температурный режим не соответствовал санитарным нормам. Температура зафиксирована значительно ниже установленных допустимых значений.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура инициировала административное дело в отношении заведующей детским садом по статье 6.7 КоАП РФ, касающейся нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей. Управление Роспотребнадзора по Республике Коми, рассмотрев материалы дела, признало заведующую виновной и назначило штраф в размере 3000 рублей.

