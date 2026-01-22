Стало известно, что 14-летняя школьница из Коми погибла от огнестрельных ранений

Фото СУ СК России по Республике Коми

Задержанному по делу об убийстве подростка в Инте предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Коми. Правоохранители продолжают работу в рамках уголовного дела.

После проведения необходимых следственных процедур, 37-летнему фигуранту официально предъявлено обвинение в совершении данного преступления. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого, следствие настаивает на заключении под стражу.

Согласно материалам следствия, 19 января 2026 года в подъезде дома на улице Бабушкина, обвиняемый, испытывая личную неприязнь к семье потерпевшей, произвел два выстрела из огнестрельного устройства в область головы и груди школьницы. Затем он перенес тело в пустующую квартиру, расположенную на верхнем этаже. После совершения этих действий злоумышленник покинул место происшествия.