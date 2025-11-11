Специалист по выживанию из Коми рассказал, как применять формулу безопасности Палкевича в повседневной жизни

Известный специалист по личной безопасности Яцек Палкевич разработал универсальную формулу безопасности, актуальную для любых чрезвычайных ситуаций и повседневной жизни. Специалист по выживанию и инструктор первой помощи Дмитрий Акулов подробно рассказал о составляющих этой формулы.

Ключевые элементы формулы: предвидеть опасность, избегать её, действовать решительно, бороться до конца, просить и оказывать помощь.

"Важно всегда оценивать потенциальные риски, – подчеркивает эксперт. – Например, в межсезонье следует помнить о тонком льде и гололедице".

Если риск можно избежать, лучше это сделать. При возникновении опасной ситуации действуйте быстро и уверенно.