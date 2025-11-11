Логотип новостного портала Прогород
Специалист по выживанию из Коми рассказал, как применять формулу безопасности Палкевича в повседневной жизни

Известный специалист по личной безопасности Яцек Палкевич разработал универсальную формулу безопасности, актуальную для любых чрезвычайных ситуаций и повседневной жизни. Специалист по выживанию и инструктор первой помощи Дмитрий Акулов подробно рассказал о составляющих этой формулы.

Ключевые элементы формулы: предвидеть опасность, избегать её, действовать решительно, бороться до конца, просить и оказывать помощь.

"Важно всегда оценивать потенциальные риски, – подчеркивает эксперт. – Например, в межсезонье следует помнить о тонком льде и гололедице".

Если риск можно избежать, лучше это сделать. При возникновении опасной ситуации действуйте быстро и уверенно.

"Провалившись под лед, необходимо расставить руки и попытаться выбраться, двигаясь к берегу ползком по своим следам", – советует Акулов.

Никогда не сдавайтесь и будьте готовы просить о помощи, а также помогать другим.

"Прежде чем оказывать помощь, убедитесь в собственной безопасности, – отмечает специалист. – Сообщить о происшествии в службу 112 – это уже большая помощь".

Важно помнить о принципе оправданного риска. Например, при спасении тонущего человека необходимо сначала вызвать экстренные службы. При ДТП, если нет прямой угрозы жизни, не следует извлекать пострадавших из автомобиля или ставить перевернутую машину на колеса. Действуйте обдуманно и с холодной головой.

