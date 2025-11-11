Логотип новостного портала Прогород
В одном из сел Коми отремонтируют школу

Работы пройдут в селе Койгородок. Информация о тендере на проведение капитального ремонта здания средней школы, расположенной по Луговому переулку, 12А, опубликована на сайте государственных закупок.

Первоначальная сумма контракта составляет 168, 37 миллиона рублей, финансирование будет осуществляться из федерального, регионального и местного бюджетов. Об этом сообщает "Комиинформ".

Компании, заинтересованные в участии в электронных торгах, могут подать необходимые документы до 18 ноября. 20 ноября конкурсная комиссия выберет подрядчика, с которым будет подписан контракт.

Согласно технической документации, подрядная организация должна начать ремонтные работы в школе Койгородка 1 июня 2026 года и закончить их до 1 июля 2027 года. В список обязательных работ входит обновление напольных покрытий, потолков, стен, дверных и оконных блоков, а также модернизация инженерных сетей, систем водоснабжения, отопления и других коммуникационных систем.

