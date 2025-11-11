В Коми пьяный вор избил продавца, пытаясь украсть водку

Фото "Про Город"

Инцидент случился в Ухте. О подробностях сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Городским судом завершено рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого являлся 28-летний гражданин. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как следует из материалов дела, в июне 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил попытку кражи водки из гипермаркета, расположенного в Ухте. Когда он покидал магазин с похищенным, продавец-кассир попытался его остановить. В ответ на это злоумышленник нанес несколько ударов по голове сотруднику магазина, причинив ему вред здоровью средней тяжести. После падения продавца преступник скрылся с места происшествия, обронив украденную им бутылку водки.

Принимая во внимание, что мужчина ранее уже имел судимость за совершение кражи, суд вынес решение о назначении ему наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.