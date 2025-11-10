В Коми заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога, но выявлены случаи "гонконгского" гриппа
- 01:00 11 ноября
- Инесса Богатая
В регионе за период с 3 по 9 ноября в медицинские учреждения с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) обратились 4644 человека, среди которых 2338 – несовершеннолетние.
Эпидемиологическая обстановка оценивается как стабильная: заболеваемость на 30,72% ниже установленного эпидемического порога, о чем проинформировали в региональном отделении Роспотребнадзора.
Согласно данным лабораторных исследований на грипп и ОРВИ, за прошедшую неделю зарегистрировано 2 подтвержденных случая гриппа A(H3N2), известного также как "гонконгский грипп". Кроме того, в регионе также выявляются вирусы негриппозной природы.
В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. По состоянию на 7 ноября прививку сделали 211 539 жителей, в том числе 68 479 детей, что составляет 29, 6% от общего количества населения республики. Вакцинация для всех желающих доступна в поликлиниках по месту жительства.
За отчетный период было зафиксировано 67 случаев внебольничной пневмонии, из них 20 – у детей и подростков в возрасте до 17 лет.
Стоит отметить, что неделей ранее в регионе было выявлено 7 случаев "гонконгского" гриппа.
