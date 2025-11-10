В Коми заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога, но выявлены случаи "гонконгского" гриппа

В регионе за период с 3 по 9 ноября в медицинские учреждения с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) обратились 4644 человека, среди которых 2338 – несовершеннолетние.

Эпидемиологическая обстановка оценивается как стабильная: заболеваемость на 30,72% ниже установленного эпидемического порога, о чем проинформировали в региональном отделении Роспотребнадзора.