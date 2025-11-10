Жителя Коми арестовали за оправдание терроризма в соцсетях
- 22:00 10 ноября
- Инесса Богатая
Сотрудники следственного отдела ФСБ инициировали уголовное дело против 46-летнего уроженца Ухты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что подозреваемый через свой профиль в социальной сети разместил публикации, в которых положительно оценивалась деятельность вражеского вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенным в России.
Шестого ноября его задержали представители спецслужб в Казани, после чего доставили в Сыктывкар для следственных мероприятий и процессуальных процедур. При обыске по месту проживания изъято значительное количество литературы с националистическим уклоном.
Сыктывкарский городской суд Республики Коми в отношении фигуранта постановил меру пресечения в форме содержания под стражей.
Наказание по этой статье может достигать семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми судят диверсанта, обесточившего поселок Выльгорт.