Врачи Коми республиканской клинической больницы внедрили инновационный для региона метод – полную реверсивную замену плечевого сустава
- 10:45 10 ноября
- Инесса Богатая
По информации пресс-службы больницы, эта операция способна существенно повысить качество жизни пациентов, страдающих от серьезных заболеваний плеча.
По словам главы ортопедического отделения КРКБ Василия Иевлева, эта непростая операция требует безупречной слаженности действий всего медицинского персонала.
"Протезирование плечевого сустава – это задача, требующая высокой квалификации не только от травматолога-ортопеда, но и от анестезиолога. Без тесного и профессионального сотрудничества ортопедического и анестезиологического отделений, а также вспомогательных служб, успешный исход невозможен", – акцентировал В. Иевлев.
Новая технология особенно результативна при таких состояниях, как не поддающиеся восстановлению повреждения вращательной манжеты, сложные переломы, а также асептический некроз головки плечевой кости и ярко выраженный остеоартроз. Она позволяет не только устранить боль, но и значительно повысить уровень жизни пациентов.
"У нас уже есть опыт, подтверждающий положительные результаты данной процедуры, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – подчеркнул специалист.
В настоящее время травматологи-ортопеды КРКБ продолжают отбор пациентов, которым может быть показана операция с использованием нового метода, а также работают над улучшением хирургической техники и послеоперационной реабилитации. Это расширяет доступ жителей Коми к высокотехнологичной медицинской помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми зафиксировали резкий рост цен на квартиры улучшенной планировки в новостройках.