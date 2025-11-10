Врачи Коми республиканской клинической больницы внедрили инновационный для региона метод – полную реверсивную замену плечевого сустава

По информации пресс-службы больницы, эта операция способна существенно повысить качество жизни пациентов, страдающих от серьезных заболеваний плеча.

По словам главы ортопедического отделения КРКБ Василия Иевлева, эта непростая операция требует безупречной слаженности действий всего медицинского персонала.

"Протезирование плечевого сустава – это задача, требующая высокой квалификации не только от травматолога-ортопеда, но и от анестезиолога. Без тесного и профессионального сотрудничества ортопедического и анестезиологического отделений, а также вспомогательных служб, успешный исход невозможен", – акцентировал В. Иевлев.

Новая технология особенно результативна при таких состояниях, как не поддающиеся восстановлению повреждения вращательной манжеты, сложные переломы, а также асептический некроз головки плечевой кости и ярко выраженный остеоартроз. Она позволяет не только устранить боль, но и значительно повысить уровень жизни пациентов.