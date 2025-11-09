Логотип новостного портала Прогород
В Коми 9 ноября ожидаются аномальные погодные контрасты: от -30°С на севере до +3°С на юго-западе

В Коми 9 ноября ожидаются аномальные погодные контрасты: от -30°С на севере до +3°С на юго-западе

На территории республики в воскресенье сформируется неоднородный температурный режим. В Воркутинском районе ночью столбик термометра опустится до -30°С, тогда как на юго-западе региона днем воздух прогреется до +3°С. Преимущественно осадков не ожидается.

Синоптики Коми ЦГМС сообщают о переменной облачности на большей части территории. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега возможны только на юго-западе. В этих же районах прогнозируются туман и гололед.

Ветер будет восточного и юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. В Усинском районе и на северо-западе республики порывы могут достигать 12-14 метров в секунду. Температурный фон будет значительно различаться. В центральных районах ночью -8...-13°С, на северо-востоке днем -10...-15°С.

Наиболее холодно будет в Воркутинском районе, где ночью ожидается -25...-30°С, а днем -16...-21°С. В то же время на юго-западе Коми температурные показатели составят -4...+1°С ночью и -2...+3°С днем.

В Сыктывкаре облачная погода сохранится, но осадки прекратятся к утру. Температура в столице региона составит 0...-2°С ночью и 0...+2°С днем. 

