В Коми 9 ноября ожидаются аномальные погодные контрасты: от -30°С на севере до +3°С на юго-западе

На территории республики в воскресенье сформируется неоднородный температурный режим. В Воркутинском районе ночью столбик термометра опустится до -30°С, тогда как на юго-западе региона днем воздух прогреется до +3°С. Преимущественно осадков не ожидается.

Синоптики Коми ЦГМС сообщают о переменной облачности на большей части территории. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега возможны только на юго-западе. В этих же районах прогнозируются туман и гололед.