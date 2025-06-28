Две тревожные новости: в Коми пострадали дети-велосипедисты
- 19:15 28 июня
- Татьяна Павлова
Аварии с участием несовершеннолетних произошли с разницей в два часа в Сыктывкаре и Воркуте.
В пятницу вечером, 27 июня, в республике зафиксированы два дорожных происшествия с участием велосипедистов. Сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Коми.
Первый инцидент произошел в Сыктывкаре около 18: 15 на Малой Объездной дороге, где автомобиль "Лада" наехал на мальчика. Подросток получил различные травмы и отправился для лечения в медицинское учреждение. На дороге он был без сопровождения взрослых.
Спустя менее двух часов аналогичный случай зарегистрирован в Воркуте. Во дворе дома по улице Димитрова несовершеннолетний мотоциклист на транспортном средстве "Кобра" столкнулся с девушкой 2009 года рождения на велосипеде. Пострадавшая также получила повреждения, но от стационарной медицинской помощи отказалась.
Эти происшествия вновь подняли вопрос безопасности велосипедистов на дорогах, особенно в летом, когда двухколесный "железный конь" становится популярным среди детей и подростков.
Сотрудники ГАИ напоминают о необходимости соблюдения ПДД всеми участниками, а также о важности использования защитной экипировки.
Родителям рекомендуется проводить дополнительные беседы с детьми о правилах поведения на проезжей части и дворовых территориях.