Ночное ДТП в Сыктывкаре: водитель питбайка врезался в автомобиль
- 10:45 28 июня
- Татьяна Павлова
Нарушитель без прав и в состоянии опьянения устроил аварию с двумя пострадавшими.
В Сыктывкаре зафиксировали серьезное дорожно-транспортное происшествие, чьим участниками стали питбайк и легковой автомобиль.
Как сообщает Госавтоинспекция Коми, инцидент случился в ночь на 27 июня на Малой Объездной дороге.
Сидевший за рулем мототехники, ранее привлекавшийся к ответственности, не смог совладать с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с Lada Kalina.
В результате аварии сам нарушитель и его несовершеннолетний пассажир получили черепно-мозговые травмы и сотрясения, но стационарная медицинская помощь им не понадобилась.
По предварительным данным, виновник ДТП находился был нетрезв и не имел водительского удостоверения.
Питбайк был помещен на штрафстоянку, а в отношении молодого человека возбуждено административное производство. Это уже пятое нарушение в его "послужном списке", два из которых совершены за последний год.