Ночное ДТП в Сыктывкаре: водитель питбайка врезался в автомобиль

Нарушитель без прав и в состоянии опьянения устроил аварию с двумя пострадавшими.

Как сообщает Госавтоинспекция Коми, инцидент случился в ночь на 27 июня на Малой Объездной дороге.

Сидевший за рулем мототехники, ранее привлекавшийся к ответственности, не смог совладать с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с Lada Kalina.

В результате аварии сам нарушитель и его несовершеннолетний пассажир получили черепно-мозговые травмы и сотрясения, но стационарная медицинская помощь им не понадобилась.

По предварительным данным, виновник ДТП находился был нетрезв и не имел водительского удостоверения.

Питбайк был помещен на штрафстоянку, а в отношении молодого человека возбуждено административное производство. Это уже пятое нарушение в его "послужном списке", два из которых совершены за последний год.